Na madrugada da passada terça-feira, dia 3 de março, Dolores Aveiro deu entrada no hospital Dr.Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ter sofrido um AVC.

Nas redes sociais, Katia Aveiro deu a conhecer o estado de saúde da matriarca do clã Aveiro mas com alguma reserva de forma a não expor demasiado a vida privada da mãe do craque português. Apesar disso, nas redes sociais foram-se multiplicando os pedidos para que Katia desse notícias sobre a mãe, o que não agradou à empresária.

Com a rotina afectada pelo Coronavírus, Cristiano Ronaldo está na Madeira com o filhos"

"Lá porque não publico fotos da minha mãe na cama do hospital não quer dizer que ela não esteja bem. Eu respeito muito a saúde e com ela não se brinca, nem tampouco se faz dela um motivo de exposição", começou por dizer. "Sim, entendo que estejam preocupados e que queriam saber da minha mãe, mas nós família pedimos um pouco de respeito. Garanto que está tudo bem! Que a mãe está recuperando bem, graças a Deus, mas por favor todos os dias encherem-me a caixa de mensagens a querer saber mais do que devem, desculpem mas não pode ser", avisou.

"Com saúde não se brinca nem se expõe uma pessoa numa cama de hospital mesmo que ela já esteja melhor! Já já, irão ver a mãe como sempre a viram... mas com calma e no tempo certo. Não vale tudo pela exposição! Pelo menos eu penso assim", rematou, agradecendo o apoio.

