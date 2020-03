Denis Doyle

Dolores Aveiro sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A notícia foi avançada pelo JM Madeira, que afirma que a mãe do jogador de futebol terá dado entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, durante a madrugada desta terça-feira, 3 de março.

A notícia foi mais tarde confirmada pela rádio 88.8 JM/FM, que indica que é uma situação frágil que "inspira muitos cuidados".

Até agora, nenhum membro da família comentou o sucedido. Mas segundo avança o Diário de Notícias Madeira, a mãe de Ronaldo encontra-se estável mas deverá passar as próximas horas em observação.

Gualter Fatia