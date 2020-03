Instagram

Os últimos dias não têm sido fáceis para Cristiano Ronaldo. Na madrugada da passada terça-feira, dia 3, o internacional português foi surpreendido com uma notícia que o deixou em alerta: a sua mãe, Dolores Aveiro, acabara de sofrer um AVC isquémico e encontrava-se internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Entre esse momento e a sua chegada à Madeira para ver a mãe e inteirar-se pessoalmente do seu estado decorreram cerca de dez horas. Na viagem à ilha acompanharam-no também a namorada, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristiano, de dez anos. Horas depois, o internacional português teve de regressar a Itália por motivos profissionais – um jogo da Juventus para a liga italiana – mas a sua família acabou também por ser, indiretamente, afetada pelo surto de Covid-19. Já se esperava que isso acontecesse, já que Itália é o país europeu com mais infetados e mortes por coronavírus e para evitar que o vírus se propague, o governo italiano decretou esta quarta-feira, 4 de março, que os eventos desportivos se realizem à porta fechada e que os estabelecimentos de ensino permaneçam encerrados.

E o colégio privado dos filhos de Cristiano Ronaldo seguiu todas as recomendações, como confirma em comunicado. “As escolas e as universidades de Itália estarão fechadas até 15 de março, tal como nós”, começa por esclarecer a WINS – World International School. “Na WINS, temos uma semana de educação digital, através de computadores portáteis, tablets, vídeos online e estudos em casa. Graças à tecnologia, as nossas aulas continuam e nossos alunos continuam a aprender dia após dia”, lê-se ainda.

WINS – World Internacional School, em Turim, fica situada ao lado do estádio da Juventus, o clube de CR7. A mensalidade desde colégio privado varia de acordo com as idades e no caso do filho mais velho do craque ronda os mil euros, de acordo com a imprensa italiana.