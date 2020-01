Instagram

Fernanda Serrano aproveitou este início de ano para viajar para São Tomé e Príncipe e repor energias. Nesta viagem “ao paraíso”, como a própria define nas suas páginas nas redes sociais, terá contado com uma companhia muito especial, cuja identidade foi agora revelada.

De acordo com o Correio da Manhã, trata-se de Ricardo Pereira e reside na margem Sul, onde a atriz da TVI vive com os seus quatros filhos, Santiago, de 14, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, nascidos do casamento de 15 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos.

O mesmo jornal revela ainda que o homem é personal trainer e também ele divorciado e com duas filhas.

