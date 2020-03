1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Fernanda Serrano celebra hoje, dia 4 de março, o aniversário do filho mais velho Santiago. A atriz não quis deixar passar a data especial em branco e, nas redes sociais, partilhou com os fãs algumas imagens inéditas do adolescente, bem como uma declaração de amor.

"Faz hoje 15 anos que fui mãe pela primeira vez na minha vida! O meu príncipe de olhar doce está de parabéns! Que a vida sempre te Sorria meu amor", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que Fernanda é ainda mãe de três meninas, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do casamento com Pedro Miguel Ramos, de quem se separou em maio de 2019.