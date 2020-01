Reprodução Instagram, DR

Cerca de seis meses depois de ter anunciado o fim do seu casamento com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano terá reencontrado o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, com quem viajou para São Tomé e Príncipe na semana passada.

De acordo com uma publicação nacional, o empresário terá comentado com amigos que “não estava preparado para ver Fernanda com outro homem”.

O tema foi comentado no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Veja o vídeo abaixo:

Espreite também a galeria de imagens das férias de sonho da atriz com Ricardo Pereira:

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR