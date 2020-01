Instagram

Passados cerca de sete meses depois do anúncio de divórcio de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, e com a atriz a viver uma nova paixão ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, começam a surgir novos pormenores cerca dos motivos que ditaram o fim do casamento de 15 anos.

De acordo com uma fonte próxima de Fernanda Serrano à revista TV Mais, o seu círculo de amigos não poderia ter ficado mais feliz com a separação, pois sabia que a atriz não era feliz há muito tempo. "A Fernanda ficou bastante marcada por um casamento que era mau há 6 anos e que, nos últimos dois, foi terrível. Nesse tempo, não tiveram qualquer espécie de convivência conjugal, a Fernanda tinha descoberto muitas coisas que não queria que tivessem acontecido e que lhe tiraram o sorriso", terá revelado uma amiga da atriz à publicação, acrescentando: “Cada um fazia a sua vida porque o Pedro se recusava a sair de casa, que é dela".

Recorde-se que durante o seu casamento com Fernanda Serrano, Pedro Miguel Ramos se viu envolvido em várias polémicas devido aos seus negócios, que acabaram por falir e encerrar. Esta mesma fonte conta que a atriz terá ajudado financeiramente o marido durante muito tempo, mas que a situação acabou por desgastá-la: “Foram tempos terríveis para Nanda. Notava-se a sua tristeza".

Atualmente, Fernanda Serrano recuperou a felicidade ao lado de Ricardo Pereira. Os dois desfrutaram recentemente de umas férias românticas em São Tomé e Príncipe. Espreite as fotos na galeria de imagens abaixo:

