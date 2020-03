RUI VALIDO

A família Aveiro está a viver um momento delicado. A matriarca e mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um AVC que, naturalmente, deixou a família preocupada.

No entanto, até ao momento, têm optado por manter a privacidade (saiba mais aqui).

Cristina Ferreira, amiga de Dolores, comentou a situação esta quinta-feira, 5 de março, n'O Programa da Cristina fazendo também um esclarecimento.

"Queria mandar um beijinho a toda a família e à dona Dolores e deixar aqui só uma explicação", começou por afirmar.

"Não me manifestei, nem me vou manifestar sobre o assunto porque me foi pedido pela própria família. Nesta altura de recolhimento em que eles estão a passar por uma fase menos feliz e está tudo a correr a bem, foi-me pedido - e eu fui das primeiras pessoas a falar com eles - que não divulgasse nada", acrescentou.

Por fim sublinhou ainda que desejava as rápidas melhoras a Dolores afirmando ainda que é uma das mulheres que mais admira.

Recorde que no final do ano passado, Dolores Aveiro surpreendeu Cristina em direto, ora recorde no vídeo abaixo.