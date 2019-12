1 / 6 BRYAN R. SMITH 2 / 6 BRYAN R. SMITH 3 / 6 MediaPunch/Bauer-Griffin 4 / 6 BRYAN R. SMITH 5 / 6 Jeenah Moon 6 / 6 David Dee Delgado

Esta quarta-feira, dia 11 de dezembro, Harvey Weinstein foi fotografado a entrar e a sair do tribunal de Manhattan com a aparência debilitada e com a ajuda de um andarilho. Razão: tem marcada uma cirurgia às costas, segundo a sua advogada.

Segundo noticia o New York Times, o ex-produtor de cinema de 67 anos, acusado de assédio e abuso sexual a atrizes e funcionários, esteve presente ao juiz para tentar chegar a um acordo de 22 milhões de euros - porém, esse acordo não obriga Harvey a admitir má conduta ou a pagar nada a título individual, isto porque será a sua empresa a fazer o pagamento.

Além disso, Harvey ainda teve que dar uma justificação pelo facto da sua pulseira eletrónica ter estado desligada durante várias horas. Os advogados de defesa explicaram que o aparelho estava com falta de bateria.

Segundo o jornal, se a proposta de acordo judicial for aprovada pelo tribunal e por todas as partes envolvidas, o processo que se arrasta há dois anos e que foi o início do movimento #MeToo, chegará ao fim.