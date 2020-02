Já há algum tempo que circulavam na imprensa brasileira rumores de que Pedro Scooby e a namorada Cintia Dicker estavam separados. Depois de alguma especulação, a manequim confirmou que já não namora com o surfista, através de uma entrevista à revista Quem.

"Tudo acontece na vida como aprendizagem. Ele vive no meu coração e eu vivi momentos inesquecíveis com ele, mas agora vou cuidar de mim", revelou.

Recorde-se que o ex-casal namorou apenas sete meses, naquela que foi a primeira relação oficial do atleta depois do fim do namoro com Anitta.

