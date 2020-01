Em agosto de 2019, Luana Piovani assumiu a primeira relação desde o divórcio de Pedro Scooby com o também surfista Ofek Malk. A atriz brasileira, de 42 anos, e o jovem, de 23, parecem estar a viver uma fase de grande paixão mas nem toda a gente aprova a relação.

De acordo com Luana, citada pela CARAS Brasil, a mãe do namorado não é a favor do namoro. "Sei que a mãe dele não gosta da nossa relação e eu não estou nem aí. Quem tem que gostar é ele, pois é com ele que eu durmo", contou à publicação.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de Bem, Liz e Dom, frutos do casamento com Pedro Scooby.

O surfista brasileiro manteve uma breve relação com Anitta e agora namora com Cintia Dicker.