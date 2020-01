Depois de se separar de Pedro Scooby, pouco tempo de se instalar em Portugal, Luana Piovani parece ter reencontrado a paixão ao lado de Ofek Malk, surfista de 23 anos. Segundo a atriz, a mãe do namorado não aprova a relação e as suas declarações foram analisadas no programa Passadeira Vermelha.

"Sei que a mãe dele [Ofek Malk] não gosta da nossa relação e eu não estou nem aí. Quem tem que gostar é ele, pois é com ele que eu durmo", foi o que a atriz de 42 anos, adiantou à CARAS Brasil.

O assunto foi debatido no Passadeira Vermelha, sendo que Cláudio Ramos não apreciou a forma como a atriz brasileira, com três filhos, abordou a situação na imprensa. "Acho que a Luana tem toda a razão em achar que se a sobra não gosta, o problema é dela. No limite, ele [o namorado] que se entenda [com a mãe], mas acho que é de muito mau gosto ela expor publicamente isto", disse o também blogger no vídeo que pode ver acima.

Reprodução Instagram, DR