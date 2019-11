Instagram

Em junho deste ano, pouco depois de ter tornado público que o seu casamento com Luana Piovani tinha chegado ao fim, Pedro Scooby assumiu publicamente um romance com a famosa cantora brasileira Anitta. Contudo, apesar de parecerem muito apaixonados, os dois acabaram por surpreender tudo e todos ao anunciar a separação no final de agosto, ao fim de apenas dois meses de namoro.

E esta quarta-feira, 6 de novembro, o surfista voltou a dar que falar ao mostrar nas redes sociais que reencontrou o amor, desta vez o lado da atriz e modelo brasileira Cintia Decker. Quem não resistiu a comentar a publicação no Instagram foi Luana Piovani, com quem Scooby teve três filhos: Dom, de seis anos, e os gémeos Bem e Liz, de dois. “Dá uma irmazinha ruiva pra Liz. Só avisa a musa que é melhor arrumar uma Angelina pra ela também”, escreveu a atriz e apresentadora que atualmente vive em Portugal.

Este comentário não foi visto com bons olhos pelos fãs do surfista, que consideram que Luana Piovani ainda não aceitou o fim do casamento. “Está na hora superar!”, “Que dor de cotovelo, hein? É uma dor que não passa, né? Bebe que passa!”, “Mano, ela não se toca mesmo”, “Você precisa fazer terapia, está completamente fora da casinha” ou “Supera amiga, supera”, lê-se, entre muitos outros comentários.