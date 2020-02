Anitta é constantemente notícia na imprensa internacional devido à sua vida amorosa. Depois de ter sido associada ao DJ Drew Taggart, parece que a cantora tem um novo namorado.

De acordo com vários meios de comunicação, Anitta está a viver um romance com Gabriel David, filho do presidente de uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro. O jovem, de 22 anos, é amigo do ex-namorado da artista, Pedro Scooby.

A informação é avançada por Leo Dias, o famoso colunista brasileiro, que garantiu que este terá sido o primeiro homem a preencher o coração da cantora, desde que esta se separou em setembro do ano passado.