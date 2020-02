Harry How

Esta sexta-feira, dia 7, Kobe Bryant, de 41 anos, e Gianna Bryant, de 13, foram lembrados num funeral privado para a família e amigos do antigo jogador da NBA, cerca de duas semanas depois do fatídico desastre de helicóptero.

De acordo com o Entertainment Tonight a cerimónia decorreu em Corona del Mar, cidade do estado norte-americano da Califórnia. "A Vanessa [mulher de Kobe Bryant] e a família queriam uma cerimónia privada para chorarem a perda", terá afirmado uma fonte.

"Foi extremamente difícil para todos, pois ainda é difícil eles entenderem que os perderam", acrescentou.

>> Mulher de Kobe Bryant sobre a luta para aceitar a morte do marido e filha: "Estou tão zangada"

A viúva de Kobe anunciou nas redes sociais que os fãs também poderão dizer adeus ao marido e à filha no dia 24 de fevereiro no estádio do Los Angeles Lakers, o Staples Center. O dia 24 terá sido escolhido por ser o número da camisola do atleta e o 2 (fevereiro) era o número da camisola da filha.

Recorde-se ainda que acidente vitimou ainda mais sete pessoas no passado dia 26 de janeiro.

