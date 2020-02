Reprodução Instagram, DR

Ainda em choque com o trágico acidente de helicóptero que vitimou o marido, Kobe Bryant e a filha Gianna, Vanessa Bryant usou as redes sociais para prestar uma sentida homenagem à filha que viu partir apenas com 13 anos de idade.

A viúva da lenda da NBA partilhou uma ilustração em que Gianna surge com uma camisola com o número 24, precisamente o mesmo número do pai na equipa Los Angeles Lakers

"Ver a minha pequena menina a sorrir e feliz novamente com uma bola de basquetebol debaixo do braço, embrulhada em amor, aqueceu o meu coração”, escreveu na legenda da imagem, aproveitando para agradecer à autora do retrato, Reina Koyano.

Recorde-se Kobe e Vanessa Bryant estavam casados há 18 anos. Além Gianna, o casal teve mais três filhas, a mais nova, de apenas sete meses.

