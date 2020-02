Harry How

Foi no mês passado que Kobe Bryant e a filha, Gianna, faleceram num trágico acidente de helicóptero, que deixou o mundo desolado.

A mulher do jogador de basquetebol, Vanessa Bryant, tem feito constantes homenagens nas suas redes tanto ao marido como à filha, recorde aqui.

Este sábado, 8 de fevereiro, partilhou um vídeo comovente na sua conta de Instagram onde a filha mais nova, Capri, com 7 meses, surge a dar os primeiros passos.

"O meu feijãozinho Koko. É igual à minha Gigi, com os olhos do pai ☀️❤️", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

Como seria de esperar, o vídeo viralizou e já conta com mais de 15 milhões de visualizações.

Apesar tentar manter uma atitude positiva, estes dias não têm sido nada fáceis para a mulher de Kobe Bryant, que admitiu sentir-se zangada com a situação, o que dificulta o luto - veja aqui.

Recorde-se que do casamento de Kobe e Vanessa, para além de Gigi e Capri, nasceram mais dois filhos: Natália e Bianca, de 17 e três anos.