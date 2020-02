Getty Images

Os dias de Vanessa Bryant têm sido um verdadeiro pesadelo desde que o seu marido, Kobe Bryant, e a sua filha de 13 anos, Gianna, faleceram num desastre de helicóptero.

A viúva da lenda da NBA tem escrito alguns textos nas redes sociais sobre a tragédia, mas desta vez referiu que estava "relutante" em escrever sobre os seus sentimentos, porém decidiu fazê-lo para tentar ajudar outras pessoas que perderam um ente-querido.

"O meu cérebro recusa-se a aceitar que Kobe e Gigi se foram", escreveu a mãe de 37 anos. "Não consigo processar os dois ao mesmo tempo. É como se eu estivesse a tentar processar a partida de Kobe, mas o meu corpo recusa-se a aceitar que a minha Gigi nunca mais volte para mim. Parece errado", continuou.

"Porque é que eu deveria acordar outro dia quando a minha filha não está a ter essa oportunidade?! Estou tão chateada. Ela tinha muita coisa para viver", afirmou.

Apesar de tudo, Vanessa tem a consciência de que precisar ser forte e dedicar-se às três filhas, de 17, 3 e 7 meses. "[Estou] chateada por não estar com Kobe e Gigi, mas agradecida por estar aqui com Natalia, Bianka e Capri", explicou. "Eu sei o que estou a sentir é normal. Faz parte do processo de luto."

"Eu só queria partilhar caso haja alguém por aí que tenha sofrido uma perda como esta", acrescentou Vanessa. “Deus, eu queria que eles estivessem aqui e que este pesadelo acabasse. Orando por todas as vítimas desta tragédia horrível. Por favor, continue a orar por todos”, rematou.

A viúva de Kobe incluiu ainda um vídeo da revista SLAM onde mostra alguns destaques da filha, uma estrela em ascensão na Mamba Sports Academy, e também mostra o marido que treinou a promissora equipa.