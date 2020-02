Anwar Hussein

Harry e William tinham 12 anos e 15 anos, respetivamente, quando a sua mãe, Diana, faleceu num acidente de carro em Paris. A tragédia aconteceu no dia 31 de Agosto de 1997 quando a princesa tinha apenas 36 anos. Dias depois de serem reveladas novas cartas que Diana escreveu para os filhos, surgiram novas descobertas.

De acordo com o jornal Mirror, quatro anos antes da sua morte, Diana escreveu uma série de desejos finais e o documento original foi assinado pela princesa cerca de dois meses antes do acidente.

Diana pediu que a maioria das suas posses fossem divididas entre os dois filhos e o restante distribuído pelos seus 17 afilhados. Além disso, o seu mordomo, Paul Burrel, ainda receberia 50 mil libras.

Lady Di, como era apelidada, referiu que os filhos só poderiam ter acesso às peças de valor sentimental quando completassem 25 anos. Porém, a mãe e a irmã de Diana foram autorizadas pelo tribunal a entender esse prazo por mais cinco anos.

Quando Harry completou 30 anos, o príncipe recebeu o icónico vestido David and Elizabeth Emanuel - composto por milhares de pérolas - com o qual Diana se casou em 1981 com Carlos. Veja o vídeo da cerimónia abaixo! A peça foi entregue em 2014, fazendo antes parte de uma exposição organizada pelo conde Spencer, irmão da princesa de Gales.

Já William recebeu o anel de noivado da sua mãe, com o qual pediu Kate Middleton em casamento. O casal trocou alianças em abril de 2011.

David Levenson