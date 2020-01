1 / 24 Tim Graham 2 / 24 Tim Graham 3 / 24 Tim Graham 4 / 24 Tim Graham 5 / 24 Anwar Hussein 6 / 24 Tim Graham 7 / 24 Princess Diana Archive 8 / 24 Princess Diana Archive 9 / 24 Princess Diana Archive 10 / 24 Princess Diana Archive 11 / 24 Anwar Hussein 12 / 24 Tim Graham 13 / 24 Tim Graham 14 / 24 Tim Graham 15 / 24 Tim Graham 16 / 24 Laurent SOLA 17 / 24 Julian Parker 18 / 24 Pascal J Le Segretain 19 / 24 Neil Munns - PA Images 20 / 24 Martin Keene - PA Images 21 / 24 Mirrorpix 22 / 24 Mirrorpix 23 / 24 Tim Graham 24 / 24 Tim Graham

A vida da Princesa Diana sempre suscitou bastante interesse e mistério. E agora voltam a ser mais pormenores sobre aquela que foi uma das figuras mais icónicas da realeza.

Paul Burrell, um mordomo que passou cerca de 10 anos ao lado de Lady Di, partilhou alguns excertos de cartas nunca antes lidas, segundo avança o Daily Mail.

O mordomo de 60 anos manifestou o seu apoio a Harry e Meghan depois de terem decidido afastar-se da realeza. Na publicação que fez na sua conta de Instagram, publicou um excerto da carta que teria recebido da princesa Diana, 24 anos atrás.

"Enquanto o Harry, Meghan e o Archie embarcam numa nova vida, lembrei-me de algumas palavras que a Princesa Diana me escreveu há muitos anos. São palavras do amor incondicional de uma mãe, que são tão apropriadas hoje como eram há 24 anos, quando ela as escreveu. 'Amo os meus rapazes até à morte e espero que as sementes que plantei cresçam e lhes tragam força, sabedoria e a estabilidade necessárias'", escreveu Paul Burrell na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR