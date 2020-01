É provavelmente a sobrinha mais mediática da princesa Diana. Kitty Spencer, de 29 anos, que escolheu uma carreira de modelo, está noiva do empresário do mundo da moda, Michael Lewis.

Em agosto já tinha sido avançado na imprensa britânio que a modelo já tinha até conhecido os três filhos de Lewis, fruto do seu relacionamento anterior. Agora, o Daily Mail, divulgou imagens de Kitty Spencer a usar de diamantes, nada discreto, que poderá ser um anel de noivado.

Michael Lewis celebra 61 anos de idade, este mês, e tem mais cinco anos que o pai da modelo e também blogger. Esta não é a primeira vez que a prima dos príncipes William e Harry mantém uma relação com um homem mais velho, já que namorou durante quatro anos com o multimilionário Niccolo Barattieri di San Pietro, de 47. O romance terminou no ano passado, por iniciativa do empresário, adianta a imprensa britânica.