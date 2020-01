A rainha Isabel II de Inglaterra decidiu retirar ao príncipe Harry e a Meghan Markle o cargo de Embaixadores da Juventude para a Commonwealth. Esta decisão surge depois dos duques de Sussex terem pedido para se afastar oficialmente da família real britânica para terem uma vida “mais pacífica” e recatada e, de acordo com a imprensa norte-americana, deixou o filho mais novo do príncipe Carlos e a mulher “chocados”.

Ao TMZ, fonte próxima de Meghan terá mesmo confessado que o casal não estava à espera de uma posição tão radical por parte da rainha Isabel II de Inglaterra quando decidiu deixar de ser ‘membro sénior’ da Casa Real britânica. “A rainha traçou uma linha bem firme e eles tiveram de aceitar”, explicou.

Este era um dos cargos que o príncipe Harry mais acarinhava e até no seu casamento isso ficou patente, quando Meghan levou no seu véu representados os 53 países que compõem a Commonwealth, com apontamentos da fauna e das flores dos mesmos bordados.

