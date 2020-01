Thomas Markle continua a fazer manchetes na imprensa internacional por causa das suas declarações polémicas. Desta vez, o pai de Meghan Markle concedeu uma entrevista ao Channel 5, onde revelou detalhes da relação com a filha. Thomas garantiu que tinha uma relação bastante feliz com a filha e que as coisas só mudaram quando esta começou a sair com o príncipe Harry.

"Mesmo depois de já estar lançada na carreira de atriz, via-a três a quatro vezes por semana. Tudo mudou quando ela conheceu Harry, que eu nunca cheguei a conhecer", contou.

«Pai de Meghan Markle revela: "A próxima vez que eles me virem vai ser quando eu estiver enterrado"»

A certa altura da entrevista, o norte-americano recordou a infância de Meghan, mostrando várias fotografias desta em criança. "Quando ela nasceu eu estava muito feliz. Quando peguei nela ao colo pela primeira vez, vi a carinha dela e os dedinhos dela agarraram os meus... Aquilo foi amor! Eu sabia que ela ia ser especial. Aquela miúda era linda e eu estava apaixonado por ela", confidenciou.

Recorde-se que Meghan e o pai estão de relações cortadas desde 2018. Thomas, que acompanhou o casamento da filha através da televisão, confessou ainda que não conteve as lágrimas ao ver Meghan subir ao altar ao lado do príncipe Carlos, admitindo que chegou a sentir ciúmes do herdeiro ao trono britânico (saber mais aqui).

