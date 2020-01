Depois de assumir o namoro com Soraia Araújo de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' n'O Programa da Cristina, Pedro Pé-Curto mostrou pela primeira vez, este sábado, dia 4, a primeira fotografia de ambos nas redes sociais.

»» Liliana Oliveira explica mudança drástica de comportamento com Pedro Pé-Curto após lua-de-mel

Na imagem que pode ver abaixo, Pedro Pé-Curto surge encostado, de forma carinhosa, à ex-candidata doutro programa da SIC. Ambros procuraram o amor na televisão, mas foi fora das câmaras que o encontraram.

Entretanto, Soraia partilhou uma imagem com Marcelina Pé-Curto, mãe do participante de Casados à Primeira Vista, provando que já não escondem o relacionamento.

"“Eu quero que ela seja muito feliz. Já não é comigo. Teve a oportunidade de o ser, não quis. Que seja muito feliz com quem ela encontrar na vida, que merece… Conversámos sempre. Eu nunca neguei o facto de me ter apaixonado por ela e ter gostado muito dela", disse Pedro Pé-Curto sobre Liliana Oliveira, com quem esteve casado na experiência social da SIC.

»» Liliana Oliveira reage aos rumores de gravidez e aborda suposto romance com ator

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR