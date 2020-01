Getty Images

Envolvido no escândalo sexual que o liga a Jeffrey Epstein, o príncipe André de Inglaterra já se afastou das suas funções reais e as organizações que apadrinha também já perderam muitos dos apoios financeiros, o que faz com que a sua presença seja pouco desejada. Agora, o filho da rainha Isabel II também tem de lidar com outro contratempo: a sua secretária pessoal, Amanda Thirsk, apresentou a demissão.

A funcionária não fica numa má situação financeira porque, devido a todo este escândalo e ao facto de ter deixado de fazer sentido o príncipe ter uma secretária pessoal, receberá uma indemnização de milhares de euros. Além disso foi também promovida a diretora executiva de um dos projetos de empreendedorismo do duque de Iorque.

