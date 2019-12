Kensington Palace

Aparentemente os príncipes George e Charlotte vão ter um Natal diferente este ano. Segundo uma fonte próxima dos duques de Cambridge, os meninos irão estar com a família real em Sandringham no dia 25 de dezembro.

"Será a estreia deles, mas tudo depende de como se vão estar a sentir no próprio dia", contou a fonte ao The Sun.

A família real é fotografada a fazer o caminho a pé até à igreja de St. Mary Magdalene para assistir às cerimónias religiosas, mas os mais novos não se juntam até uma certa idade. Kate Middleton e o Príncipe Harry acham que os filhos mais velhos já estão preparados. "William e Kate não queriam expôr os seus filhos muito cedo, mas sentem que já tem idade suficiente", acrescentou. George tem seis anos e Charlotte tem quatro anos.

A mesma fonte adiantou ainda que esta estreia poderá ajudar a recuperar a imagem da família real após o escândalo do príncipe André e Jeffrey Epstein. "Depois de todo o foco negativo no príncipe André, essas fotografias também enfatizarão o futuro positivo da família real. Por fim, é a rainha que decide quem faz o quê no dia de Natal, pois é um compromisso formal", explica.