Como acontece todos os anos, Isabel II reuniu a família real britânica para o tradicional almoço de Natal, que antecede a viagem da monarca para Sandringham, Norfolk, onde irá passar a quadra festiva.

O almoço aconteceu esta quarta-feira, 18 de dezembro, no Palácio de Buckingham, e à chegada foram fotografados vários membros da realeza britânica, incluindo Kate Middleton e William e os três filhos, George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um ano meio.

Entre as várias imagens captadas pelos fotógrafos, é possível ver as três crianças divertidas no banco de trás do automóvel onde seguiam os duques de Cambridge, sendo evidente o crescimento do filho mais novo do casal.

Outros dos membros da família real presentes neste almoço foram o príncipe Carlos e a mulher, Camilla Parker-Bowles, o príncipe Eduardo, juntamente com a mulher, a condessa de Wessex, e a filha, Louise, e princesa Beatrice, e o pai, o príncipe André -recentemente afastado dos seus deveres reais devido ao alegado envolvimento num escândalo sexual.

Quem não esteve presente foram Harry e Meghan. O casal decidiu afastar-se da vida pública por algum tempo e, atualmente, encontra-se com o filho, Archie, nos Estados Unidos.