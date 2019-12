1 / 3 Handout 2 / 3 Handout 3 / 3 Handout

A rainha Isabel II está a passar por uma fase muito complicada: depois dos netos se desentenderam publicamente, o filho André estar envolvido no escândalo de abusos sexuais e ter de abdicar das funções reais, agora o internamento de urgência do seu marido, o príncipe Philip. Apesar de tudo, a monarca não deixou que isso a atrapalhasse e aproveitou o espirito natalício.

Nas fotografias acima pode-se ver quatro gerações da família real reunidas - a rainha do Reino Unido com o filho, príncipe Carlos, o neto, príncipe William e o bisneto, George - no Palácio de Buckingham para apoiar uma iniciativa do Royal British Legion, entidade que presta apoio à comunidade das Forças Armadas.

A imagem de Isabel II a sorrir enquanto o neto está com a "mão na massa" a preparar as sobremesas típicas natalícias está a derreter os internautas. Nas redes sociais, o Palácio de Kensington referiu que as receitas angariadas dos doces confeccionados pela realeza irão ser distribuídas à caridade.