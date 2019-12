Instagram

Foi durante uma atividade de grupo no campo que Liliana Oliveira revelou às colegas do programa Casados À Primeira Vista que, apesar de ter um feedback positivo no que toca à sua aparência, ela própria nem sempre consegue olhar-se dessa forma.

“Quando olham ao espelho o que é que veem?”, questionou a apresentadora Diana Chaves durante uma conversa só com as mulheres. E a secretária de Sacavém respondeu: “Vejo uma mulher de armas quando me olho ao espelho, que nunca baixa os braços a nenhum desafio. Estranhamente, ao contrário do que as pessoas acham, eu não gosto de mim própria, do meu corpo. Não gosto de nada em mim”.

Depois – e perante a estranheza das colegas face a estes problemas de autoestima – Liliana acrescentou: “Nem sempre fui magra, atenção! Para aí há uns seis anos pesava 95 quilos. Não diria que continuo a ver-me com esse peso, mas vejo-me com aquilo que esse peso me deixou a nível do corpo. Isso é uma das coisas que me fica na memória”.

