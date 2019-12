1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Depois do fim de Casados de Casados à Primeira e sem ter renovado os votos de casamento com Liliana Oliveira, Pedro Pé-Curto mantém uma relação de proximidade com Soraia Araújo, candidata da primeira edição de Quem Quer Namorar com o Agricultor?.

Os dois têm partilhado várias fotografias juntos nas redes sociais e, em declarações à revista TV 7 Dias, Soraia revelou que tem uma “amizade especial” com o professor de Educação Física, assegurando que está solteira.

“Somos somente amigos. Não posso estar a inventar uma coisa que não aconteceu. Gosto do Pedro, é uma excelente pessoa, mas é mesmo só isso”, contou, reforçando “Neste momento não tenho ninguém, nem sequer estou apaixonada”.

Recorde-se que no programa da SIC, a jovem foi umas das pretendentes do agricultor Filipe Camejo. Manteve ainda uma relação fugaz com Dave Hacke, participante da primeira edição de Casados à Primeira Vista.

Reprodução SIC, DR