Esta terça-feira, 10 de dezembro, foi um dia especial para Liliana Oliveira. A candidata da segunda edição de Casados à Primeira Vista celebrou o seu 38º aniversário. Uma data que fez questão de assinalar nas redes sociais através de um pequeno vídeo em que surge a soprar as velas, naquilo que parece ser uma celebração intimista.

A participante de Sacavém, que trocou alianças com Pedro Pé-Curto no programa da SIC, partilhou ainda uma melancólica fotografia (que pode ver mais abaixo) que está a dar que falar. Isto porque na imagem, Liliana surge com a mão sobre a barriga, levantando, desde logo, suspeitas de uma possível gravidez. "O melhor final de dia que podia desejar. Amor sem igual. Ano Novo, vida nova", pode ler-se ainda na legenda da imagem.

>> 'Casados à Primeira Vista': Liliana Oliveira partilha fotografia com o filho <<

Entre os vários comentários à publicação, foram vários os internautas que questionaram a candidata de Casados à Primeira Vista sobre uma possível gestação. "Estás grávida?": "É impressão minha ou estás de bebé?'" e "Parabéns pelo aniversário e parabéns pela gravidez" foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores de Liliana.

Recorde-se que a participante do programa da SIC já é mãe de duas crianças.

Reprodução Instagram, DR