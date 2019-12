Instagram

Foi durante as gravações do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, que Liliana Oliveira revelou já se ter envolvido com uma pessoa do mesmo sexo. O grupo estava a jogar ao Eu Nunca e a secretária respondeu que já tinha tido uma relação homossexual e completou: “Qual é o drama?”. Perante a surpresa de Pedro Pé-Curto, o professor com quem se casou no programa, Liliana acrescentou: “Acho que as pessoas hoje em dia não são frontais e não mostram com medo de serem julgadas e não falam do que já fizeram. Não estou à espera da aprovação de ninguém, não tenho vergonha. Se já tive uma relação homossexual? Não vou mentir, aconteceu, aconteceu”.

Agora a revista TV Guia avança alguns pormenores, alegadamente revelados por amigos da administrativa de Sacavém. “Isto já aconteceu há algum tempo. Foi no tempo em que trabalhava na discoteca de kizomba”, garantiu uma fonte, antes de explicar que se tratou de “uma aventura”, “uma coisa esporádica e sem importância”.

