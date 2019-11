WPA Pool

De acordo com a imprensa britânica, o príncipe Harry e Meghan Markle irão passar o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Será que os membros da família real inglesa viram com bons olhos esta decisão? Segundo o que uma fonte disse ao ET, a resposta é positiva, apesar de todas as especulações.

A ex-atriz irá passar algum tempo com a mãe, Doria, e de acordo com a mesma fonte, escolheram uma casa que lhes oferece privacidade e segurança para passar este feriado (celebrado nos Estados Unidos).

Recorde-se que Meghan tem estado a passar um período conturbado devido à pressão mediática de que é alvo desde que se tornou parte da família real. Veja o vídeo abaixo onde a Duquesa de Sussex chorou ao falar sobre o assunto.