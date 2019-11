Getty Images

Embora se encontrem nos Estados Unidos a desfrutar de alguns dias de descanso longe da pressão mediática a que estão sujeitos em Londres, Inglaterra, os duques de Sussex não perderam a oportunidade de felicitar publicamente o príncipe Carlos pelo seu 71.º aniversário. E para o efeito escolheram uma fotografia muito especial, que publicaram no Instagram com a seguinte mensagem: “Feliz aniversário Sua Alteza Real o príncipe de Gales – Senhor, Pai, Avô! 🎂”.

Na imagem, captada no dia do batizado do pequeno Archie Harrison, o primeiro filho de Harry e Meghan, o príncipe Carlos aparece embevecido a olhar para o neto.

