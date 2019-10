Numa entrevista intimista, Meghan Markle falou com o jornalista Tom Bradby sobre a exposição mediática enquanto estava grávida do pequeno Archie. O excerto do vídeo acima faz parte do documentário da "iTV", "Harry & Meghan: An African Journey".

“Ele [o príncipe Harry] obviamente está muito preocupado em protegê-la e protegê-la do que ele sentiu que a sua mãe passara", começou por dizer o jornalista. Leia aqui o comunicado onde o filho de Diana revelou que iria processar o jornal Mail on Sunday.

"Ter um bebé, sabe, e especialmente enquanto mulher, é demasiado. Então acrescenta isto [a pressão da imprensa] ao facto de estar a tentar ser mãe ou enquanto uma recém-casada", disse a ex-atriz.

Prestes a chorar, Meghan agradece a Tom por lhe ter perguntado sobre o impacto que a pressão da imprensa teve sobre a sua saúde mental e física. "Obrigada por perguntar, porque poucas pessoas perguntaram se estou bem. É algo muito real de se lidar por trás das câmaras", explicou a duquesa de Sussex.

Quando o repórter perguntou à mulher de Harry se isso significava que ela não estava bem, e se tem sido uma luta, a ex-atriz simplesmente respondeu "Sim".

Após o lançamento da emocionante entrevista, centenas de milhares de pessoas apoiaram a norte-americana ao escrever a hashtag #WeLoveYouMeghan no Twitter.

HENK KRUGER