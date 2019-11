Getty Images

A notícia do alegado casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez surgiu na imprensa italiana e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Mas quem melhor do que a mãe do craque madeirense para esclarecer, mais uma vez, estes rumores? Em declarações ao Correio da Manhã, Dolores Aveiro terá dito que o seu filho mais novo continua solteiro e não oficializou a relação de três anos com Georgina Rodríguez.

O mesmo jornal garante ainda que teve acesso ao assento de nascimento de CR7 e que confirmou que não houve qualquer alteração do seu estado civil.

Instagram

Esta não é a primeira vez que surgem rumores acerca do alegado casamento de Cristiano com Gio e, embora a jovem já tenha assumido vontade de subir ao altar, parece que os dois ainda não deram esse passo. Contudo, o próprio Cristiano Ronaldo já confessou que se casará “um dia”, até porque esse também é “um sonho” de Dolores Aveiro.

Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conheceram-se numa loja de roupa em Madrid, Espanha, na qual a jovem espanhola trabalhava. Meses depois, em dezembro de 2016, foram ‘apanhados’ em clima de romance na Disneyland Paris e nunca mais se separaram. Têm uma filha em comum: Alana Martina, de dois anos. O internacional português é ainda pai de Cristiano, de nove anos, e dos gémeos Eva e Matteo, concebidos com recurso a uma barriga de aluguer, e, desde que entrou vida do jogador da Juventus, Georgina tem assumido o papel de mãe de todos. Foi, aliás, ela quem ‘afastou’ CR7 da mãe, que até então vivia com ele. Mas Dolores Aveiro garante que não houve dramatismos e que isso aconteceu de forma natural, porque o filho finalmente tinha a seu lado uma companheira dedicada, capaz de cuidar dele e dos seus filhos. Saiba mais aqui!