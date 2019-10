RUI VALIDO

Cristina Ferreira foi surpreendida esta manhã no seu programa com uma convidada muito especial: Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo surgiu inesperadamente no programa das manhãs da SIC e falou da família, do nascimento da neta mais nova e ainda esclareceu as polémicas relacionadas com Georgina Rodríguez, que têm surgido na imprensa.

“Desde o momento que o Ronaldo decide fazer a sua vida, tenho que aceitar, seja a mulher que for. Mas, ele não deixa de ser meu filho. Dei-lhe espaço, ele tem que viver a vida dele. A mágoa que em tenho e que eu sinto é de não estar presente todos os dias na vida do menino [Cristianinho]. De resto, se o meu filho está feliz, eu também estou feliz”, começou por contar.

Recorde-se que Dolores Aveiro viveu com o futebolista durante os nove que o jogador jogou no Real Madrid, mas após a ida de Cristiano Ronaldo para Turim, em 2018, a matriarca do clã Aveiro voltou para a Madeira.

“Os outros filhos casaram, tiveram a sua vida e eu aceitei. O Ronaldo é igual. Não é diferente dos outros… Eu estive sempre com o Ronaldo porque ele pediu para o acompanhar, senão eu estava no meu trabalho, na Madeira”, reforçou.

