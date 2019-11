Jeff Kravitz

Já foram várias as vezes que se especulou sobre o possível noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Agora, a revista italiana Velvet Gossip avança que o futebolista e a namorada casaram-se em segredo numa cerimónia discreta que aconteceu em Marrocos, longe dos olhares mais indiscretos.

"Percebi tudo no dia 29 de agosto", referiu uma fonte que não quis ser identificada. "Naquele dia, CR7 foi à Madeira com os seus advogados e alterou o testamento para proteger também Georgina. Antes disso os seus bens eram administrados pela sua mãe, Dolores", acrescentou.

“Georgina Rodríguez agora foi incluída entre os herdeiros. CR7 alterou o conteúdo [do testamento] em 2017, mas o relacionamento não estava tão consolidado como hoje. Portanto, parece lógico que o jogador tenha esperado mais tempo para [Georgina] ocupar um lugar importante no documento”, explicou, na altura, Francisco Chacó, jornalista do jornal espanhol ABC.

Importa referir, ainda, que a última viagem do casal a Marrocos aconteceu também há seis meses, supostamente para acompanhar as obras de um novo hotel do craque.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016. Em 2017, o futebolista e a modelo deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Alana Martina, sendo que CR7 já era pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, fruto de uma ‘barriga de aluguer’. Em 2018, Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus e o casal mudou-se, juntamente com os quatro filhos, para a cidade italiana de Turim.