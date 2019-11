Alessandro Sabattini

O jogo da Juventus deste domingo, dia 10, está a dar que falar. A equipa italiana ganhou, mas a partida ficou marcada pela substituição de Cristiano Ronaldo no início da segunda parte, por não se encontrar ao seu melhor nível físico.

>> RITA PEREIRA REAGE A ALEGADO ENCONTRO POLÉMICO COM CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRÍGUEZ

Instagram

Contudo, a reação do português está a causar polémica e a fazer correr muita tinta na imprensa italiana: após abandonar o relvado, CR7 passou pelo treinador, Maurizio Sarri, dirigiu-se diretamente para o túnel e, consequentemente, ao balneário. Não voltou a sentar-se no banco junto aos companheiros para assistir ao resto da partida, como seria expectável, e a imprensa local diz mesmo que, quando o jogo terminou, já Ronaldo se encontrava em casa. Esta atitude está a ser considerada uma falta de respeito para com os seus pares.

>> TELEVISÃO ITALIANA FAZ PARÓDIA COM GEORGINA RODRÍGUEZ E A VIDA DE LUXO AO LADO DE CRISTIANO RONALDO

Mas Cristiano Ronaldo não se mostra nada incomodado com o que se tem escrito a seu respeito esta segunda-feira, 11 de novembro. Nas Stories do Instagram, o craque partilhou uma fotografia encantadora da sua família. “Os meus amores”, escreveu na imagem onde aparecem Georgina Rodríguez e os seus filhos mais novos, os gémeos Eva e Mateo, de dois anos, e Alana, que também festeja amanhã o seu 2.º aniversário.