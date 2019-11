1 / 9 Getty Images 2 / 9 Getty Images 3 / 9 Getty Images 4 / 9 Getty Images 5 / 9 Getty Images 6 / 9 Getty Images 7 / 9 Getty Images 8 / 9 Getty Images 9 / 9 Getty Images

Com a época natalícia a aproximar-se a passos largos, as rainhas Letizia e Sofía de Espanha estiveram juntas em Madrid, Espanha, na inauguração da feira solidária Rastrillo Nuevo Futuro.

>> ESPANHÓIS REVOLTADOS COM ALEGADO SALÁRIO MILIONÁRIO AUFERIDO PELA PRINCESA LEONOR

Já é tradição que ambas marquem presença neste evento nesta altura do ano, seja juntas ou separadas. Mas a verdade é que foi com alguma surpresa, de acordo com a imprensa espanhola, que os súbditos viram que as duas decidiram visitar o local juntas e se mostraram muito cúmplices e próximas. Uma postura que contraria os rumores de mal-estar entre ambas, especialmente depois da princesa Leonor ter dedicado palavras sentidas à avó na entrega dos Prémios Princesa das Astúrias e ter deixado a mãe um pouco de parte. Aliás, nesta ocasião deu que falar o abraço frio que as duas trocaram depois da estreia da herdeira do trono espanhol nesta cerimónia de galardões com o seu nome.