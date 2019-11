No Palácio de Congressos de Barcelona, esta segunda-feira, dia 4, a princesa Leonor fez o seu primeiro discurso nos prémios Princesa de Girona. A filha mais velha do rei de Espanha falou em quatro línguas e encheu Letizia de orgulho, que se mostrou visivelmente emocionada na plateia.

"Desde muito pequenas, os meus pais sempre me falaram, a mim e à minha irmã, a infanta Sofía, com muito afeto sobre os prémios princesa de Girona. Graças a eles, sabemos muito sobre a história e a cultura catalã. Como princesa de Girona, quero honrar a fundação como merece e levar com orgulho o seu nome por toda a Catalunha, pelo resto de Espanha e pelo mundo", afirmou num discurso feito em castelhano, inglês, árabe e catalão.

Espreite o discurso no vídeo acima e a reação de Letizia, ao lado da infanta Sofía.