Com apenas 13 anos, a princesa Leonor fez o seu primeiro discurso oficial na entrega dos Prémios Princesa de Astúrias, em Oviedo, no passada sexta-feira, 18 de outubro. Após cerca de cinco minutos a falar perante o olhar atento e orgulhoso dos pais, Felipe VI e Letizia, e da irmã mais nova, a infanta Sofía, Leonor cumprimentou-os a todos.

E foi precisamente aqui que aconteceu um momento que está a dar que falar na imprensa espanhola: enquanto Letizia abraçou calorosamente a filha mais velha, esta retraiu-se e mostrou-se distante.

Existem várias formas de olhar para este momento algo inesperado, uma vez que a rainha Letizia sempre mostrou ter uma relação muito próxima com as filhas. Há quem defenda que foi apenas uma questão de nervosismo por parte de Leonor, que ainda está a habituar-se a ser o centro das atenções, já que um dia sucederá ao pai, e há também que diga que esta atitude tem a ver com a idade da menina, que está a entrar na adolescência, e começa a sentir algum embaraço por se mostrar demasiado afetuosa com os familiares em público.

