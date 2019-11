Getty Images

Aos 14 anos, a filha mais velha dos reis de Espanha começa a ganhar cada vez mais protagonismo no seio da família real, sobretudo depois do seu primeiro discurso público na entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, no final de outubro, e, mais recentemente, na cerimónia dos Prémios Princesa de Girona.

Embora se notasse algum nervosismo, Leonor enfrentou a tarefa com seriedade e confiança, tendo falado em quatro idiomas – espanhol, catalão, inglês e árabe – e arrancou muitos elogios por parte dos defensores da monarquia, mas também dos espanhóis em geral.

E agora que Leonor assumiu lugar de destaque em dois eventos tão importantes muitos criticaram o facto de uma criança estar a receber uma ‘remuneração’ tão elevada. A polémica invadiu as redes sociais e a Casa Real espanhola viu-se obrigada a desmentir em comunicado, garantindo, que, ainda que a menina auferisse algum valor, nunca seria semelhante ao que é atribuído à mãe. O documento esclarece ainda que esses ‘números’ só serão discutidos em 2023, altura em que Leonor, princesa das Astúrias, completará 18 anos.

Certo é que com o clima de tensão e o impasse político que se vive em Espanha, estas notícias só vieram piorar a imagem que muitos espanhóis têm da realeza, que consideram uma despesa desnecessária.

Contudo, agora que a menina começa a assumir compromissos oficiais começou a dar que falar o alegado salário milionário que recebe. Embora não se tenha falado publicamente no assunto, quando Felipe VI se tornou rei, em 2014, e a sua filha de tornou herdeira do trono, muitos presumiram que esta passaria a receber o mesmo valor até então auferido pela mãe, Letizia, que tinha ocupado o lugar de princesa das Astúrias. Estamos a falar de mais de 102 mil euros anuais para gastos com roupa, bens pessoais, tratamentos de beleza, etc.