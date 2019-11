Chesnot

No palácio da Zarzuela, localizado nas montanhas de El Pardo, não entram refeições sem que a rainha Letizia autorize. É que a esposa do rei Felipe VI não esconde o seu interesse por uma dieta equilibrada e uma vida saudável e, por isso, colabora pessoalmente com os cozinheiros na confecção dos menus.

De acordo com a revista francesa Point de Vue, a antiga jornalista faz questão que todos no palácio sigam a sua dieta rigorosa, inclusive as suas filhas, o seu marido e as suas filhas, Leonor e Sofia.

Discurso da princesa Leonor emociona Letizia

Para tal, segue os conselhos de Nicholas Perricone, conhecido pela "Teoria do Envelhecimento causado pela Inflamação". O nutricionista americano, que trabalha com celebridades como Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Cate Blanchett, Uma Thurman e Julia Roberts, incentiva a ingestão de frutas e legumes da estação e peixe em vez de carne, reduzindo os açúcares e os alimentos processados.

Segundo a revista, os funcionários do palácio também seguem a dieta escolhida pela monarca.