Já passou um ano desde o trágico acidente de helicóptero (ver vídeo abaixo) que vitimou o proprietário do clube de futebol Leicester City, o bilionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, dois membros do seu staff, Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare, o piloto Eric Swaffer e sua copiloto e namorada Izabela Roza Lechowicz, mas só agora foram revelados pormenores que envolvem a família real britânica.

Este domingo, dia 27, data em que se assinalou o primeiro aniversário da tragédia, Kate Lechowicz, irmã de antiga miss Tailândia Izabela Roza Lechowicz, falou da proximidade entre o seu cunhado e o príncipe William e dos planos de ambos. “Eles tinham combinado voar juntos novamente em novembro, pouco tempo depois do acidente", disse o jornal The Sun, acrescentando que o duque de Cambridge tinha deixado claro que seria “com Kate e as crianças”, George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um. "O príncipe William adorava voar e sempre se deu muito bem com o Eric. Eles voaram juntos várias vezes", acrescentou ainda Kate Lechowicz pouco antes de uma cerimónia privada em memória das três vítimas.

Instagram

Recorde-se que o helicóptero caiu segundos depois de levantar voo do relvado do King Power Stadium, em Leicester, Inglaterra. Este era o meio de transporte favorito do tailandês dono do clube inglês, que gostava de chegar e deixar o local de forma triunfal.

Na altura, embora tenham sido discretos o príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton marcaram presença numa cerimónia de homenagem às vítimas, onde estiveram presentes familiares, dirigentes e adeptos do clube.

Instagram

A julgar pelas declarações de Kate Lechowicz, o facto da família do duque de Cambridge não ter sido vítima de uma tragédia semelhante terá sido mesmo uma questão de sorte, pois, ao que tudo indica, foi um problema técnico a originar a queda e bem poderia ter acontecido com eles.

Veja vídeo do momento da queda do helicóptero: