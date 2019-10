Os últimos anos não foram fáceis para Selena Gomez. A cantora viveu o fim conturbado da relação com Justin Bieber, fez um transplante de rim e foi internada duas vezes com um “colapso emocional”. Agora, a artista regressou em força e partilhou um vídeo (ver abaixo) de um pequeno deslize.

»» Visivelmente mais saudável Selena Gomez partilha fotografias em biquíni: "Estás radiante”

A personalidade feminina mais seguida no Instagram partilhou o momento em que se preparava sair de um hotel, em Nova Iorque, com umas botas Celine e se desequilibra. A cantora, ainda que ajudada por um segurança, consegue recuperar o equilíbrio evitando bater com a sua cabeça na porta giratória. Gomez partilhou o vídeo nas redes sociais confessando que olhou para o momento “milhões de vezes”. A semana passada, a cantora lançou uma música que encerra finalmente o capítulo ‘Justin Bieber’, espreite abaixo.

»» Selena Gomez 'lança farpas' a Justin Bieber em nova música e Hailey Baldwin responde