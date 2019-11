Quatro meses depois, este fim de semana, William, Kate, Harry e Meghan voltam a estar juntos nas celebrações do Dia do Armistício. A expectativa em torno das duquesas de Sussex e Cambridge se aproximarem nos dois dias era grande, mas as duas figuras da casa real inglesa não estiveram lado a lado.

»» Harry admite divergências com William: "Não nos vemos como antes"

Mas há um motivo para isso e que se pretende com o protocolo real. A família deve sempre sentar-se por ordem de importância. Depois da rainha Isabel II ao centro, surge Carlos (herdeiro ao trono) à esquerda, William à direita (já que é o segundo na corrida ao trono) acompanhados das respetivas mulhees. Harry é o sexto na linha de sucessão ficando assim em segunda fila, acompanhado da princesa Ana, o seu marido, e os condes de Wessex.

»» Kate Middleton usa brincos de safira que pertenciam a Diana





1 / 8 Chris Jackson 2 / 8 Chris Jackson 3 / 8 Chris Jackson 4 / 8 Chris Jackson 5 / 8 Chris Jackson 6 / 8 Chris Jackson 7 / 8 Chris Jackson 8 / 8 Chris Jackson