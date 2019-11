Reprodução Instagram, DR

O surfista Pedro Scooby está em Portugal e foi visitar uma das zonas mais respeitadas internacionalmente no mundo do surf: a Nazaré. As ondas da Nazaré são já bem conhecidas um pouco por todo o mundo pela sua altura e perigo que podem representar. O surfista brasileiro descobriu o lado mais negro nesta quarta-feira, 13 de novembro.

Depois de um acidente que o colocou em perigo de vida, saiba aqui mais pormenores, o surfista sentiu necessidade de encontrar um espaço para agradecer estar vivo e com saúde. Dirigiu-se ao Santuário da Nazaré e abriu o coração aos seguidores, nas redes sociais.

"Vim aqui agradecer, porque acho que era o mínimo que eu podia fazer hoje, depois de tudo o que passei, de estar com saúde e estar vivo. E ficar pronto para a próxima", começou por dizer na sua conta de Instagram. O jovem de 31 anos sublinhou ainda que não se vai manter afastado do mar: "Tenho esta relação com Deus de sentar e conversar, tenho a certeza que está sempre a proteger-me. Vou voltar sempre confiante pro mar porque, do fundo do meu coração, acho que cada um tem a sua hora e Deus sabe a minha hora, independente do que eu esteja a fazer".

No final, acrescentou ainda: "É o meu trabalho, dedico-me a isso, preparo-me e não vou deixar nunca de fazer isso. Vou sempre voltar com o maior amor do mundo para aquele mar incrível de Nazaré, que é maravilhoso, é a melhor sensação do mundo! Sou viciado em adrenalina e Deus vai estar sempre comigo. E quando chegar minha hora, chegou. É isso. Vim agradecer o dia de hoje, porque é bom estar vivo. Não tenho medo de morrer, mas estar vivo é bem bom". Veja nos vídeos abaixo como o surfista partilhou estas mensagens com os fãs.

