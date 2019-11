Vieram viver para Portugal com os filhos, mas o casamento acabou pouco tempo depois. Luana Piovanni e Pedro Scooby seguiram caminhos separados, mas o surfista ainda namorou com Anitta. O relacionamento terminou em agosto durando dois meses. Mas esta quarta-feira, dia 6, Pedro Scooby apresentou a sua nova namorada que conheceu... graças à sua ex-mulher.

Depois de revelar nas redes sociais quem é a sua nova paixão, Pedro Scooby recebeu um comentário de Luana Piovani. A afirmação suscitou muitas reações de fãs que pediram à atriz brasileira para refazer a sua vida, tal como o ex-marido o está fazer. Mas a confissão surpreendente estava guardada para o fim.

"Bem, o Pedro Scooby está namorar a Cintia. Que bom, inclusive fui eu que a apresentei a ele. Eu gosto dela há muitos anos. Eu não a conheço intimamente, mas foi uma querida comigo pessoalmente", adiantou a atriz brasileira que recorda que apresentou a nova namorada ao ex-marido quando ainda eram casados. O encontro passou-se em Nova Iorque, segundo o seu comentário nas redes sociais.

Nas mesmas declarações a atriz garantiu que, ao contrário do ex-marido, não mostra fotos aos beijos com o seu namorado porque isso pode causar confusão nos filhos que têm em comum, como de resto já aconteceu, com o filho Dom, no momento em que viu a foto de Anitta com o pai.

Reprodução Instagram, DR