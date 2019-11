Reprodução Facebook, DR

Esta terça-feira, 12 de novembro, Pedro Scooby sofreu um acidente enquanto estava a competir na Nazaré, local conhecido pelas suas ondas gigantes e perigosas.

O ex-marido de Luana Piovani e ex-namorado de Annita ficou algum tempo debaixo de água e quando o puxaram, estava desorientado e teve que ser resgatado de jet ski, conforme relata nas redes sociais.

“Foi o mais perto da morte que já cheguei. Fiquei várias ondas debaixo de água. Conseguiram me achar depois de um tempo. Estou bem. Passei mal depois que saí da água”, revelou o próprio a uma publicação brasileira.

Pedro diz ainda que foi "entubado na praia e fiz oxigénio durante 30 minutos, o que me fez voltar", encontrando-se já estabilizado. O surfista aproveitou as redes sociais para confirmar o sucedido e demonstrar que está bem. Veja o vídeo acima!

Em 2017 o surfista de 31 anos também não ganhou para o susto ao ser atingido por uma prancha na cabeça, chegando mesmo a levar pontos.

"O Scooby apagou na água, ficou perdido por 40 segundos. Foi resgatado com vida e bobo, sem reação. Agora ele já tá bem, vomitou muito e ficou no oxigênio.Tenso demais, brother. Quase morreu, mano. Está maluco, Nazaré é perigoso demais", explicou Harley Alves, um amigo do surfista, no Twitter.